Tunceli'de bin kınalı keklik doğayla buluşturuldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de av ve yaban hayatının devamının sağlanması, doğal hayatta kınalı kekliklerin korunması amacıyla bin kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü, Mazgirt Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yukarı Oyumca Köyü Muhtarlığının katılımıyla kentin Mazgirt ilçesinde keklik salım programı gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2020 yılı Kınalı Keklik Doğaya Salım Programı kapsamında yapılan organizasyonda, bin kınalı kekliğin doğaya salındığı aktarılan açıklamada, kekliklerin av ve yaban hayatının devamının sağlanması, doğal hayatta kınalı kekliklerin korunması ve nesillerinin devamının sağlanması amacıyla salındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonundan temin edilen bin kınalı keklik, Mazgirt ilçesi Yukarı Oyumca Köyü mevkisinde 5 bin 574 hektar büyüklüğünde bulunan alanda doğaya salındı. Söz konusu alan keklik yerleştirme sahası olarak ayrılmış olup en az 3 yıl süreyle ava kapatılmıştır."



