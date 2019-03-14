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Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Tuncay Sonel, 24 sağlık personelini kura ile Prag gezisine gönderme müjdesi verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:35
Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları tarafından yapılan resimlerle sergi açılırken, Vali Tuncay Sonel, 24 sağlık personelini kura ile Prag gezisine gönderme müjdesi verdi.

 

Tunceli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinleri kapsamında devlet hastanesinde sağlık çalışanları tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi açıldı.Açılan sergiyi Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel gezerek bilgi alırken, Hastane Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir ile sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarına karanfil veren Vali Sonel, kurayla belirlenecek 24 personeli Prag gezisine göndereceğini açıkladı.

 

Tıp bayramını anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza kutlu olsun. Tunceli’de arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Fırsat buldukça onları ziyaret ediyoruz. Bugün doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın çok güzel resimlerini, tablolarını gördük. Emek vermişler. Hem insan sağlığı konusunda başarılılar hem de resimde yetenekliler"dedi.

 

Sağlık camiasından son derece memnun olduklarını dile getiren Sonel, "Devlet hastanemiz çok büyük özveriyle çalışıyor. Tüm doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. 20 aydır Tunceli’deyiz. Hep Tunceli ailesi diyoruz. Bu aile içinde sağlık çalışanlarımız çok önemli bir yer tutuyor. Yapmış oldukları hizmetler, vatandaşlarımıza gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:35
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