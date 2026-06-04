Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu!

Batı dünyasında körüklenen İslam karşıtı (İslamofobik) kara propagandanın, arayış içindeki temiz kalplerde nasıl ters teptiğini gösteren muazzam bir olay Danimarka'da vuku buldu. Coğrafi olarak izole ve bugüne kadar hiçbir Müslümanın ayak basmadığı bir adada yaşayan Julia, kız kardeşi ve en yakın kız arkadaşı, medyanın İslam'ı karalama kampanyalarından şüphe duyarak gerçeğin peşine düştü.

Danimarka’da, bir Müslümanın bile yaşamadığı bir adada, üç üniversite öğrencisi, hayatları boyunca hiç bir Müslüman ile karşılaşmamış olmalarına rağmen birlikte İslam’ı kabul ettiler.

Ve işte onlar: Julia, onun kız kardeşi ve arkadaşı.

Ertesi gün, İman kelimesini söyledikten ve başörtüsüyle derse geldikten sonra müdür onları yanına çağırdı ve sordu:

“Kim sizi saptırdı? Bugüne kadar tek bir Müslümanla bile karşılaşmadım. Peki nasıl İslam’a geçtiniz?”

Buna Julia, medya aracılığıyla duydukları İslam karşıtı propagandayı duyduktan sonra, kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte İslam hakkında araştırma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

“Eğer siz de önyargısız araştırırsanız, bu dinin doğruluğunu ve değerini anlayacaksınız.” Bunun üzerine müdür sustu.

Julia 20 yaşında. Şunları söylüyor:

“Kız kardeşim, arkadaşım ve ben birlikte İman kelimesini söyledik. Bu, hayatımın en mutlu günüydü. Mutluluğumuzu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Şehadet getirmek bize kelimelerle anlatılamayacak bir iç huzur ve ruhsal sükunet verdi.”

Şimdiye kadar, diyor ki, ne bir âlim ne de sıradan bir Müslümanla karşılaşmışlar.

“Tüm bilgileri internetten aldık. İslam’ı kabul ettikten sonra ben de Kuran-ı Kerim’i okumaya başladım. Böylece kafamda daha önce olan tüm sorulara cevap buldum.”

“Her psikolojik kriz yaşadığımda, Kuran’a yöneliyorum. Tüm soruların cevabını buluyorum ve garip bir mutluluk hissediyorum.”

Julia şöyle diyor:

“Şimdi tek hedefim Allah’ın rızasını kazanmaktır – insanlar memnun olsun ya da kızgın olsun, ben Rabbimi hoşnut edecek her şeyi yapmak zorundayım. Tek güvenim Yaratıcıma.”

“Beş vakit namaz kılan ve tamamen Müslüman bir aileye sahip olmayı diliyorum.”