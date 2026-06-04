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Avrupa Belediye başkanının katili kız kardeşi çıktı!
Avrupa

Belediye başkanının katili kız kardeşi çıktı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Belediye başkanının katili kız kardeşi çıktı!

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Di Valenza ilçesinde Sağcı belediye başkanının evinde ölü bulunması ülkeyi sarsarken, olayla ilgili şoke edici bir gelişme yaşandı.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Di Valenza ilçesinde belediye başkanının evinde ölü bulunması ülkeyi sarsarken, olayla ilgili şoke edici bir gelişme yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Belediye Başkanı Marco Rinaldi, dün akşam saatlerinde evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İtalyan polisi, ilk bulguların aile içi bir çatışmaya işaret ettiğini açıkladı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, başkanın 45 yaşındaki kız kardeşi Elena Rinaldi’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Yetkililer, olay yerinde bulunan delillerin ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Savcılık, cinayetin motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, aile içi miras anlaşmazlığı ihtimali üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

Olay, küçük ilçede büyük bir şok etkisi yaratırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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