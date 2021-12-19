Yarın Tunceli okullara kar tatili var mı? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Tunceli’de de kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Tunceli yarın okullar tatil mi? Tunceli 20 Aralık okullar tatil mi?

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 20 Aralık Pazartesi günü Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurur" denildi.

Valilikten yapılan bir diğer açıklamada ise "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu; güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurur" ifadeleri kullanıldı.