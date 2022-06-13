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Yerel Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı
Yerel

Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:57:00 -
Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.

Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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