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Spor Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Ne oynadıkları belli değil
Spor

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Ne oynadıkları belli değil

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Tuncay Şanlı, Gaziantep karşısında yenilgi alan sarı lacivertli kulübe sert eleştiriler yöneltti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:48:00 -
Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Ne oynadıkları belli değil

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından TRT Spor'da değerlendirmeler yaptı.

Tuncay Şanlı şunları söyledi:

2. yarıya baktığımızda akılda kalan tek pozisyon var, o da Cisse'nin çok net kafa vuruşu. İlk yarıda da iyi oyun yoktu, bireysel performanslar istenen seviyede değildi. Üretken değil, pozisyon yok... Maçın belirli anlarında ne oynadığı da belli değildi Fenerbahçe'nin.

Kazanmak istiyorsanız Cisse ve Ademi ile de oynayabilirsiniz, doldur boşalt olabilirdi, kenar ortalarında kullanabilirdiniz. Oyun olarak bir şey göremedim. Bireysel performanslarda düşüş var. Erol hoca çözümü bulacağız dedi ama baktığımızda çözüm bulunamamış gibi görünüyor.

Oyuncuların vücut diline baktığımızda keyifsizler, mutsuzlar. Sonuçlar tabii ki etkiler.

Fenerbahçe'nin planında işleyen tek pozisyon golle sonuçlandı. Herkes ayağına topu ister, topsuz oyunu görmeyince pozisyon üretmekte zorlanırsınız.

Kiminle oynarsan oyna, rakip teknik adam Caner'e nasıl önlem alacağım diye düşünür. Fenerbahçe'de bu maçta Caner ilk 11'de oynamalıydı.

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