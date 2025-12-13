CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
Pkk’nın Alevi yapılanması olarak bilinen Demokratik Alevi Dernekleri’nin başkanı Kadriye Doğan, yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik sert ifadeler kullandı.
Doğan, Türkiye’nin kurucu partisi CHP’de Aleviler ve Kürtlerin geçmişte ciddi mağduriyetler yaşadığını savunarak, ülkede tekçi anlayışın dayatılmasında CHP’nin rolü olduğunu iddia etti. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, farklı çevrelerden tepkiler de gecikmedi.
PKK'nın Alevi yapılanması Demokratik Alevi Dernekleri başkanı Kadriye Doğan:
"Türkiye'nin kurucu partisi CHP'de biz Aleviler ve Kürtler çok mağduriyetler yaşamışız. Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
Gerçek Aleviler sizin gibileri umarım yolda, sokakta görmezler.
