Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

CHP’li belediyelerde “Yakın Çevre Kıyağı” Liyakat zirveye çıktı! Erdem Atay isim isim açıkladı

İBB'den yüzde 200 zam

Hamas tünelde ayine bile izin vermiş! İşkenceci İsrail kendi kendini yalanladı

İlk duruşma tarihi belli oldu! Ekrem’in yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi
Sosyal Medya Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Güneydoğu’da yaşayıp sorun yaşayan bir Kürt’ün neden İstanbul, İzmir ya da Antalya’ya gittiğini sorgulayan paylaşımda, Erbil örneği üzerinden dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.

Söz konusu açıklamalarda, bölgede polisinden belediye başkanına kadar herkesin Kürt olduğu vurgulanırken, anadilde eğitim taleplerine de bu çerçevede atıfta bulunuldu.

Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, farklı kesimlerden tepkiler yükseldi.

Robot köpeğini yürüyüşe çıkaran robotu görenler şaşkına döndü!

Allah rızası için diyerek duyurdu! Çobanın feryadı böyle görüntülendi

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

