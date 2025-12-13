Gönül sofrasında gündem Cemevleri
Bakan Ersoy'dan müjde! çalışma başlıyor; Cemevleri artık imar planlarına işlenecek
Alevi-Bektaşi inancının tarihî ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Cemevi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, cemevlerine ilişkin talep ve beklentiler kanaat önderleriyle birlikte istişare edildi.