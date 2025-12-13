  • İSTANBUL
Gündem 25 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi!
Gündem

25 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
25 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi!

Adıyaman'da, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 300 bin TL adli para cezası bulunan B.B. isimli şahsa yönelik jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli mermercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

