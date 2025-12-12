  • İSTANBUL
Gündem

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Edinilen bilgilere göre saldırı, sabah saatlerinde Rus ordusunun Odessa çevresine düzenlediği yoğun füze ve İHA operasyonu sırasında gerçekleşti. Bölgedeki liman tesislerini hedef alan saldırıda, Türkiye’ye ait Cenk Ro-Ro gemisi de isabet aldı. İlk belirlemelere göre gemide ciddi maddi hasar oluştu.

Gemi mürettebatının durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Türk dışişleri yetkililerinin bölgedeki temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Diplomatik kaynaklar, saldırının ardından Ukrayna makamlarından ayrıntılı bilgi talep edildiğini belirtiyor.

 

Odessa limanı son haftalarda Rus saldırılarının merkezinde bulunuyor. Tahıl koridorunun çalışmaz hale gelmesinin ardından liman altyapısına yönelik baskı artarken, sivil gemilerin de tehlike altında olduğu görülüyor.

