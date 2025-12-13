Selfie’yle kıyafet deneme: Google’dan tartışmalı yapay zekâ güncellemesi

Google, sanal alışveriş deneyimini bir adım öteye -kimilerine göre sınırı aşan bir seviyeye- taşıyor. Şirketin yeni yapay zekâ güncellemesi, artık boydan fotoğrafınıza ihtiyaç duymuyor; tek bir selfie ile tüm vücudunuzu simüle edip size kıyafet denetiyor.

Yapay zekâ teknolojisinin hızı baş döndürücü bir seviyeye ulaştı. Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılan ve internetten beğendiğiniz kıyafetleri sanal olarak üzerinizde görmenizi sağlayan özellik, perşembe günü sessiz sedasız ama kritik bir güncelleme aldı.

KOD ADI: NANO BANANA

Google'ın "Nano Banana" adını verdiği yapay zekâ görüntü modelini temel alan bu güncelleme, kuralları değiştiriyor.

Önceden sanal deneme (virtual try-on) için kullanıcının boydan çekilmiş tam bir fotoğrafını yüklemesi gerekiyordu. Şimdi ise sadece yüzünüzün göründüğü bir selfie yeterli.

Sistem, yüklediğiniz selfie'den yola çıkarak, yüz hatlarınıza ve tipinize uygun tam boy bir avatarı (sanal vücut) sıfırdan oluşturuyor ve seçtiğiniz kıyafetleri bu sanal vücuda giydiriyor.

FAYDALI MI, YOKSA ÜRKÜTÜCÜ MÜ?

Teknoloji çevrelerinde bu özellik "pratik" ile "korkutucu" arasındaki ince çizgide görülüyor. Güncellemeyi değerlendiren uzmanlar, Google'ın sadece bir yüzden yola çıkarak vücut yapısını "tahmin etme" yeteneğini mahremiyet açısından endişe verici buluyor.

Sistemin en büyük güvenlik açığı ise "kötü niyetli kullanım" ihtimali. Google, kullanıcılardan sadece kendi fotoğraflarını yüklemelerini istese de, sistem başkasının selfie'sini yüklemenizi teknik olarak engellemiyor.

Yine de ünlüler, çocuklar veya "güvenli olmayan" içerikler için filtreler mevcut. Ancak filtrelerin aşılması durumunda, rızası olmayan kişilerin sanal ortamda giydirilip modellenmesi riski var.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu fütüristik özelliği denemek isteyenler için süreç şöyle işliyor:

• Google'ın sanal deneme sayfasına gidip hesabınızla giriş yapıyorsunuz.

• Bir selfie yüklüyorsunuz.

• Yapay zekâ bu selfie'yi işliyor ve size farklı kıyafetler giymiş 4 farklı avatar seçeneği sunuyor.

• Birini seçip alışveriş akışındaki kıyafetleri sanal olarak üzerinizde deneyebiliyorsunuz.