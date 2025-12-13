  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye

Türkiye'den büyük operasyon

Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Türkiye'nin balistik füzesi Atina ile Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı Tayfun etkisi
Teknoloji Selfie’yle kıyafet deneme: Google’dan tartışmalı yapay zekâ güncellemesi
Teknoloji

Selfie’yle kıyafet deneme: Google’dan tartışmalı yapay zekâ güncellemesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Selfie’yle kıyafet deneme: Google’dan tartışmalı yapay zekâ güncellemesi

Google, tek bir selfie’den tam boy avatar oluşturarak kıyafet denetebilen yeni yapay zekâ güncellemesiyle sanal alışverişte hem pratiklik hem de mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Google, sanal alışveriş deneyimini bir adım öteye -kimilerine göre sınırı aşan bir seviyeye- taşıyor. Şirketin yeni yapay zekâ güncellemesi, artık boydan fotoğrafınıza ihtiyaç duymuyor; tek bir selfie ile tüm vücudunuzu simüle edip size kıyafet denetiyor.

Yapay zekâ teknolojisinin hızı baş döndürücü bir seviyeye ulaştı. Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılan ve internetten beğendiğiniz kıyafetleri sanal olarak üzerinizde görmenizi sağlayan özellik, perşembe günü sessiz sedasız ama kritik bir güncelleme aldı.

KOD ADI: NANO BANANA

Google'ın "Nano Banana" adını verdiği yapay zekâ görüntü modelini temel alan bu güncelleme, kuralları değiştiriyor.

Önceden sanal deneme (virtual try-on) için kullanıcının boydan çekilmiş tam bir fotoğrafını yüklemesi gerekiyordu. Şimdi ise sadece yüzünüzün göründüğü bir selfie yeterli.

Sistem, yüklediğiniz selfie'den yola çıkarak, yüz hatlarınıza ve tipinize uygun tam boy bir avatarı (sanal vücut) sıfırdan oluşturuyor ve seçtiğiniz kıyafetleri bu sanal vücuda giydiriyor.

FAYDALI MI, YOKSA ÜRKÜTÜCÜ MÜ?

Teknoloji çevrelerinde bu özellik "pratik" ile "korkutucu" arasındaki ince çizgide görülüyor. Güncellemeyi değerlendiren uzmanlar, Google'ın sadece bir yüzden yola çıkarak vücut yapısını "tahmin etme" yeteneğini mahremiyet açısından endişe verici buluyor.

Sistemin en büyük güvenlik açığı ise "kötü niyetli kullanım" ihtimali. Google, kullanıcılardan sadece kendi fotoğraflarını yüklemelerini istese de, sistem başkasının selfie'sini yüklemenizi teknik olarak engellemiyor.

Yine de ünlüler, çocuklar veya "güvenli olmayan" içerikler için filtreler mevcut. Ancak filtrelerin aşılması durumunda, rızası olmayan kişilerin sanal ortamda giydirilip modellenmesi riski var.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu fütüristik özelliği denemek isteyenler için süreç şöyle işliyor:

• Google'ın sanal deneme sayfasına gidip hesabınızla giriş yapıyorsunuz.

• Bir selfie yüklüyorsunuz.

• Yapay zekâ bu selfie'yi işliyor ve size farklı kıyafetler giymiş 4 farklı avatar seçeneği sunuyor.

• Birini seçip alışveriş akışındaki kıyafetleri sanal olarak üzerinizde deneyebiliyorsunuz.

Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem
Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem

Teknoloji

Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem

Google ve Pentagon’un ‘ölümcül’ ittifakı!
Google ve Pentagon’un ‘ölümcül’ ittifakı!

Dünya

Google ve Pentagon’un ‘ölümcül’ ittifakı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23