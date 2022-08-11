Tunahan Çiçek kimdir? Konyaspor maçına damga vuran Tunahan Çiçek Türk asıllı mı?

Liechtenstein'ın Vaduz takımında forma giyen Türk asıllı Tunahan Çiçek için sosyal medyada birçok tweet atıldı. Herkes Tunahan Çiçek'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Tunahan Çiçek kimdir?

Tunahan Çiçek Türk mü?

Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Lihtenştayn ekibi FC Vaduz'da forma giydi.

TUNAHAN ÇİÇEK 30 YAŞINDA!

12 Mayıs 1992'de İsviçre'de dünyaya gelen Tunahan Çiçek, 30 yaşındadır. Vaduz'da forma giyen Türk oyuncu, on numara ve hücumun her mevkisinde forma giyebiliyor. 2023 yılında kontratı bitecek Çiçek'in yeni takım arayışları yavaş yavaş başladı.

Tunahan Çiçek kariyeri

Tunahan Çiçek, futbola doğduğu kentin takımlarından FC Arbon'da başladı. Futbolla ilk kez Arbon'da tanışırken küçük yaşlarda St. Gallen'in altyapısına transfer oldu. Temmuz 2010'da 18 yaşındayken A Takıma çıkan Çiçek, 3 yılın akabinde U-21 takımına geri gönderildi ve takımdan ayrıldı. Buradaki ilk sezonunda 5, ikinci sezonunda 4 ve son yılında 6 gole katkı sağladı.

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