Güzel ve değişik bir pasta tarifi denemeye ne dersiniz! Özel günlerin baş tacı pasta ister meyveli ister çikolatalı isterse de Kakaolu olsun el emeği ile evinizde yapacağınız Tuna dalgası pasta tarifi ile gelen misafirlere damak tadında güzel bir pasta ziyafeti çekin. Peki tuna dalgası pasta nasıl yapılır? Tuna dalgası pasta tarifi ile tuna dalgası pasta yapılışı...

Tuna dalgası pasta malzemeleri

Keki için;

3 yumurta,

1 buçuk su bardağı toz şeker,

250 gram oda ısısında yumuşamış margarin veya tereyağı,

1 paket vanilya (5 gram),

1 paket kabartma tozu (10 gram),

2 buçuk su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.).

Kakaolu hamur için;

3 yemek kaşığı süt,

2 yemek kaşığı kakao.

Üstüne;

Çekirdekleri çıkartılmış vişne veya kiraz kompostosu tanesi.

Kreması için;

1 litre süt,

3 paket vanilyalı puding,

2 paket vanilya (5+5 gram),

125 gram margarin veya tereyağı.

Çikolatalı ganaj için;

200-250 gram bitter çikolata,

3 yemek kaşığı süt kreması.

Tuna dalgası pastası yapılışı

Tuna dalgası yapımı için öncelikle kek hamuru hazır edilir.

Kek hamurunu hazırlamak için oda ısısında yumuşamış margarin, yumurta, toz şeker ve vanilya derin bir kap içerisinde mikser yardımı ile krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Üzerine elenerek kabartma tozu ile un ilave edilir ve tekrar çırpılır.

Elde edilen koyu kıvamlı kek hamurunun yarısı yağlanmış büyük boy dikdörtgen borcam içerisine boşaltılıp, spatula yardımı ile yaydırılır.

Kalan hamurun üzerine 3 yemek kaşığı süt ile 2 yemek kaşığı kakao eklenir ve iyice çırpılır.

Elde edilen kakaolu hamur sade hamurun üzerine dökülür ve spatula yardımı ile eşit şekilde yaydırılır.

Çekirdekleri çıkartılan vişne veya kiraz taneleri hamurun üzerine dizilir ve üzerilerine çok hafif bastırılır.

Önceden ısıtılmış 175° fırında 30-35 dakika kadar pişirilir.

Kürdan testi yapılarak pişirilen kek fırından çıkartılır ve oda ısısında soğumaya bırakılır.

1 litre süt ve 3 paket vanilyalı puding tencereye alınır ve ocağın üzerinde kaynayıp kıvam alıncaya kadar, sürekli karıştırarak pişirilir.

Kıvam alan puding ocaktan alınır ve oda ısısında soğumaya bırakılır.

Soğuyan pudingin üzerine 125 gram margarin veya tereyağı ilave edilerek mikser yardımı ile çırpılır.

Hazırlanan soğuk puding, soğuk kek üzerine boşaltılarak düzgün bir şekilde yaydırılır ve buzdolabına kaldırılarak 2 saat dinlendirilir.

Yaş pasta yapımının püf noktaları

Yaş pasta kekini isterseniz hazır olarak alabilirsiniz. Böylece daha kısa bir zamanda yapabilirsiniz.

Yaş pasta yapmak için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Yumurta ve şekerin çırpılması esnasında kıvamına gelmesi için köpük köpük olması gerekir.

Keki direkt fırında çıkardığınız zaman kesmeye kalkarsanız bozabilirsiniz. O yüzden daha rahat olması için oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.