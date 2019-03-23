Tuna: "Biz bu milletin ta kendisiyiz"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, Mersin’in sorunlarını bildiklerini, bu sorunları çözecek projelerhazırladıklarını belirterek, "Mersin özel bir kenttir. Bu kentin sorunlarını doğrualgılamazsanız, dertlerini bilmezseniz bu kenti yönetemezsiniz" dedi.

Seçim çalışmalarını kentin dört bir yanında yoğun bir tempo ile sürdüren Tuna, işadamı, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mersin Oto GalericilerDerneği ile bir araya gelerek oto galerici esnafı ile görüş alışverişinde bulunanTuna, kenti karış karış gezdiklerini, her noktasını bildiklerini ve çözüm bekleyensorunlar için projeler hazırladıklarını kaydetti. Tuna, “Mersin özel bir kenttir. Bukentin sorunlarını doğru algılamazsanız, dertlerini bilmezseniz bu kentiyönetemezsiniz. Biz derdi biliyoruz. Derman olma konusunda da projelerimiz hazır”diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanlığı döneminde de yoğun saha çalışmasına alışkınolduklarını söyleyen Tuna, “Biz gerilimden faydalanmak üzere siyaset yapmadık.Makam adamı olmadık, gönüllerin adamı olduk. Millet ortalaması hayatımızla,kibre bürünmeyen ve adaletli yanımızla milletin ta kendisi olduk. Bir belediyebaşkanının yüzüne bakın, yüzü peynir gibi bembeyazsa o adam klimalı odadançıkmıyordur. Ama yüzü bizim gibi ayaz vuruğu, güneş yanığı ise o adam dasahadan çıkmıyordur” ifadelerini kullandı.

Akdeniz ilçesine bağlı Camili ve Iğdır mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası ve Mersin Yapı Denetim Kuruluşları BirliğiDerneği’nin üyelerinin de taleplerini dinledi ve projelerini paylaştı.

Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile Özel OrtadoğuHastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Tuna, Tarsus’ta Oto Galericiler ve Traktörcüler Sitesi ile Ulaşım Akaryakıt Otomotiv Firmasıesnaflarının da konuğu oldu.

Yenişehir ilçesinde açılışı yapılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ileMücadele Derneği’nin (UCM) Genel Merkez Binası’nı da ziyaret ederek, dernek

yöneticileriyle faaliyetleri hakkında bilgi alan Tuna, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gelecekleri için varız” şeklinde konuştu.

Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen açık hava toplantısına da katılan Tuna, Çilek Mahallesi sakinleri tarafından da coşkuyla karşılandı.

“Esnafımıza kolaylık sağlayacağız”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, esnaf odasıbaşkanları ve yöneticileri ile istişare toplantısında buluşan Tuna, esnafın herzaman yanında olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Tuna, şöyle devametti; “Su ücretinde yüzde 20 indirim yapacağız. Cadde üzerindeki büyükşehrinaldığı tabela ve reklam vergisini en minimuma çekmeye çalışacağız. Esnafmasası oluşturacağız. Bir esnaf arkadaşımızı da o masada oturtturacağız.”

Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi’nde bulunan Oto Galericiler Sitesiesnafını da ziyaret eden Tuna, daha sonra Diyarbakır Tanıtma Kültür veYardımlaşma Vakfı (DİTAV) Mersin Şubesi’nin yönetimiyle de bir araya gelerek,projelerini paylaştı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı’yı da ziyaret eden Tuna, Tarım veKırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü’nü deziyaret gerçekleştirerek, İl Koordinatör Veli Akın, TKDK uzmanları ve destekpersonelleri görüş alışverişinde bulundu. Tarım ve hayvancılığa yönelikhazırladıkları projelerinden bahseden Başkan Tuna, “Mersin’imizekazandıracağımız kırsal kalkınma projelerimiz ile sadece üreten değil, ürettiğiniişleyen, dünyaya pazarlayan bir kent olacağız” dedi.

Elvan: “Uyum çok önemli”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise esnafa her zamandestek çıktıklarını hatırlatarak, Cumhur İttifakı ile kentte bir uyum oluşacağınıdikkat çekti. Elvan, şöyle devam etti; "Esnafımızın sorunu her zaman bizimsorunumuz olmuştur. Esnafımızın ayağına taş değmesini istemiyiz. Eğer sağlıklıve sorunu minimize edilmiş bir Mersin istiyorsak yolu belli. Cumhur İttifakı ilebirlikte olursak 13 ilçede ve büyükşehirde müthiş bir uyum olacak. MHP ve AKParti teşkilatlarımız da uyum içerisinde çalışıyorlar."