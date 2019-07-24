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TÜMSİAD’dan Başkan Öztürk’e ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
TÜMSİAD’dan Başkan Öztürk’e ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.


TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Serçe, Konya ekonomisine katkı sağlamak için uğraştıklarını, üyelerine yeni pazar arayışlarının yurt içi ve yurt dışında sürdüğünü söyledi. Türkiye’nin KOBİ başkenti olarak bilinen Konya’nın bu unvanını koruyabilmesi için üretimin artarak devam etmesi gerektiğini belirten Serçe, şehirde ekonomi ve sanayiye yön veren kurumlarla işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.


KTO Başkanı Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TÜMSİAD Konya Şubesi’nin çalışmaları hakkında görüştüğümüz ziyarette kurumlarımız arasında işbirliğinin devamına yönelik görüş alışverişinde bulunduk” dedi.


Ziyaretin sonunda günün anısına Ahmet Serçe, Selçuk Öztürk’e, “Müminler ancak kardeştir” ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
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