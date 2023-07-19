  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Tümer Metin'in perde isyanı
Sosyal Medya

Tümer Metin'in perde isyanı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:00:00 -

Sosyal medya hesabından perde taktığı anları paylaşan eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin "Gez Alaçatı'da jet sosyeteyle, gel Zonguldak'a perde tak. Benim de kaderim bu" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in annesinin evinde çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Perde taktığı anları paylaşan Metin videoda, "Gez Alaçatı'da jet sosyeteyle, gel Zonguldak'a perde tak. Benim de kaderim bu" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tümer Metin, Zonguldak'ta annesini ziyarete gitti. Burada evin perdelerini takan Metin'in o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"SÜREKLİ PERDE BANA DÜŞÜYOR"

Perde taktığı anları paylaşan Tümer Metin videoda, "Gez Alaçatı'da jet sosyeteyle, gel Zonguldak'a perde tak. Ana evi böyle bir şey. Benim de kaderim bu, sürekli perde bana düşüyor…" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23