Tüm yönleriyle kenevir üretimi tartışılacak! Ramazan Kurtoğlu ve Abdurrahman Dilipak bu forumda buluşuyor
Ostim Teknik Üniversitesi, 20 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek Kenevir Forumu'na ev sahipliği yapacak.
Üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek Kenevir Forumu'nda, Türkiye'deki kenevir endüstrisi ve kenevirle ilgili konular ele alınacak.
Forum, üreticilerden araştırmacılara, işletmecilerden politika yapıcılara kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek.
Kenevir Forumu'nda saat 10:30'da düzenlenecek oturuma ise Dr. Ramazan Kurtoğlu moderatörlük yapacak. Oturumun konuşmacıları arasında kenevir üzerine çıkışlarıyla dikkat çeken gazeteci Abdurrahman Dilipak da yer alacak.