Tüm Türkiye sportif başarıya aç: Kış transfer döneminde Süper Lig'de biten tüm transferler! İmzalar art arda...

BERKAN KUTLU (GALATASARAY)

Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu' denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.

KADER KEİTA --> CLUJ

Sivasspor’da beklenilen performansı veremeyen ve forma şansı bulamayan genç oyuncu Kader Keita ile yollar ayrıldı. Keita'nın yeni takımı da belli oldu. Romanya takımlarından CFR Cluj, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Cluj’den yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kader Keita. CFR 1907 Cluj ve Sivasspor, Kader Keita'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

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TONIO TEKLIC --> KARAGÜMRÜK (KİRALIK)

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Tonio Teklic, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Dimitrios Kourbelis gibi Hırvat oyuncunun da yeni adresi Fatih Karagümrük oldu.

İki kulüp de yaptığı resmi açıklamayla 24 yaşındaki oyuncunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyeceğini duyurdu.

BERTOLACCİ--> F.KARAGÜMRÜK (KİRALIK)

Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci’yi yeniden kadrosuna dahil etti. İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük’ün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci’ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

FRANCİSCO CALVO (SÖZLEŞME FESİH)

Konyaspor, Kosta Rikalı savunma oyuncusu Francisco Calvo'nun sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

MOTEZ NOURANİ --> ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.(fanatik)