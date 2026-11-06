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Gündem Karadeniz'de terör odaklarına darbe! Eli kanlı örgüte yönelik operasyonda yakalananlar adliyede!
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Karadeniz'de terör odaklarına darbe! Eli kanlı örgüte yönelik operasyonda yakalananlar adliyede!

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Karadeniz'de terör odaklarına darbe! Eli kanlı örgüte yönelik operasyonda yakalananlar adliyede!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz takip ve deşifre çalışmaları sonucunda karanlık örgüte darbe indirildi.

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu takip ve çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 

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