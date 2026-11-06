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Yerel İstanbul’da gemi karaya oturdu! Personeller varagele sistemiyle kurtarıldı
Yerel

İstanbul’da gemi karaya oturdu! Personeller varagele sistemiyle kurtarıldı

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İstanbul’da gemi karaya oturdu! Personeller varagele sistemiyle kurtarıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinin Karadeniz kıyısında yer alan Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel tahliye edildi.

İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisinde bulunan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından varagele sistemiyle kurtarıldı.

Kocaeli’den Ukrayna’ya seyir halinde olan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturdu. Geminin yardım ve tahliye talebinde bulunması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı BAYRAK-1 botu ile KURTARMA-11 römorkörü bölgeye sevk edildi.

13 PERSONEL VARAGELE SİSTEMİYLE KURTARILDI

Bölgede etkili olan ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemiye denizden müdahale edilemedi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Geleneksel varagele sistemi kullanılarak gemide bulunan 13 personelin tamamı güvenli şekilde karaya tahliye edildi.

Kurtarma operasyonu sırasında gemide bulunan personelin tamamının sağ salim tahliye edildiği bildirildi.

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