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Spor

Formula 1’de sıradaki durak belli oldu

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Formula 1’de sıradaki durak belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun heyecanı Brezilya’ya taşınıyor. Takvimdeki 20. yarış olan Sao Paulo Grand Prix’sinde pilotlar, zirve mücadelesi için piste çıkacak.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinde yarın TSİ 21.00'de sıralama turları başlayacak.

Yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot ünvanını aldı.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

 

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 380

2. Max Verstappen (Hollanda): 261

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 259

4. George Russell (Büyük Britanya): 250

5. Charles Leclerc (Monako): 245

 

Takımlar

1. Mercedes: 630

2. Ferrari: 504

3. Red Bull: 382

4. McLaren: 365

5. Racing Bulls: 108

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