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Yerel İstanbul’da TIR yola devrildi! Trafik kilitlendi
Yerel

İstanbul’da TIR yola devrildi! Trafik kilitlendi

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İstanbul’da TIR yola devrildi! Trafik kilitlendi

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi. 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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