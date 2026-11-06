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Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

Ardahan'ın Sahara mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

#1
Foto - Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde kar, zaman zaman etkisini artırdı.

#2
Foto - Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

MAHSUR KALAN TIRLAR KURTARILDI Söz konusu​​​​​​​ güzergahta rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüştü, meydana gelen buzlanma dolayısıyla 14 tır mahsur kaldı.

#3
Foto - Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmayla tırları bulundukları yerden kurtardı.

#4
Foto - Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!

Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarını dikkate almalarını, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.

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