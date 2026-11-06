Kar ve tipi yolları kapadı: Çok sayıda tır mahsur kaldı!
Ardahan'ın Sahara mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ardahan'ın Sahara mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde kar, zaman zaman etkisini artırdı.
MAHSUR KALAN TIRLAR KURTARILDI Söz konusu güzergahta rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüştü, meydana gelen buzlanma dolayısıyla 14 tır mahsur kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmayla tırları bulundukları yerden kurtardı.
Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarını dikkate almalarını, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.
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