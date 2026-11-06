  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş Glasgow'da yıkıldı İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı! Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak! Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi… Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi! Nükleer tesislere kaset şantajı ve ajanlık suçlaması! Uluslararası kuruluşa sert tepki! Trabzonspor evinde yıkıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Ekonomi Borsada yeni güne negatif başlangıç
Ekonomi

Borsada yeni güne negatif başlangıç

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsada yeni güne negatif başlangıç

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe kayıpla başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,84 değer kaybederek 11.237,83 puana geriledi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceği endişeleriyle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı. ABD'de başlayan satış baskısı kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdamın yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!
BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!

Ekonomi

BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!

Borsa İstanbul güne kayıpla başladı
Borsa İstanbul güne kayıpla başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul güne kayıpla başladı

Borsada işlem gören gayrimenkul devine kayyım atandı!
Borsada işlem gören gayrimenkul devine kayyım atandı!

Ekonomi

Borsada işlem gören gayrimenkul devine kayyım atandı!

Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi
Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi

Gündem

Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23