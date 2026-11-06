Yok artık dedirten mesajı taraftarı fena çıldırttı! 'İçindeki canavarı çıkaracağım'

Sadece bitiren değil, geçen sezon 13 büyük şans yaratan ve 7 asist üreten bir pasör aklına da sahip. Belözoğlu'nun yapmak istediği Greenwood'u kaleye en kısa mesafede, en çok yüz yüze getiren mekanizmayı kurmak olacak gibi duruyor. Eğer bunu başarırsa, İngiliz yıldız skor makinesine dönüşebilir