Yok artık dedirten mesajı taraftarı fena çıldırttı! 'İçindeki canavarı çıkaracağım'
Liverpool maçında harikalar oluşturan Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İçindeki canavarı çıkaracağım" sözünü verdi.
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Liverpool maçında harikalar oluşturan Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İçindeki canavarı çıkaracağım" sözünü verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmesinde Mason Greenwood üzerinde durdu... İsmail Kartal'a büyük saygısı olduğunu ancak geride kalan maçlarda İngiliz yıldızın hatalı kullanıldığını savundu.
Kendisi Greenwood'u Marsilya'da olduğu gibi kullanmak istediğini, bunun için planlarının da hazır olduğunun altını çizdi. Dün gece Brown ile beraber Liverpool maçının yıldızı olan İngiliz oyuncu için Emre Belözoğlu'nun "İçindeki canavarı çıkaracağım" sözünü verdiği bildirildi.
Geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1’de 32 maçta 16 gol atarken 14.39 xG üretmiş, yani beklentinin üzerinde bitiricilik sergilemişti. Sağ ayağını da sol ayağı kadar etkili kullanabilmesi (Fransa’da 11 sağ, 5 sol ayak golü) rakip savunmaların açı almasını imkansız hale getiriyordu. 36 km/h'leri gören maksimum hızı ve açık alandaki yıkıcı devinimleri, onu Liverpool gibi yüksek tempoda oynayan takımlara karşı durdurulamaz kılıyor.
Sadece bitiren değil, geçen sezon 13 büyük şans yaratan ve 7 asist üreten bir pasör aklına da sahip. Belözoğlu'nun yapmak istediği Greenwood'u kaleye en kısa mesafede, en çok yüz yüze getiren mekanizmayı kurmak olacak gibi duruyor. Eğer bunu başarırsa, İngiliz yıldız skor makinesine dönüşebilir
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