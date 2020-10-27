Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir teröristin kendisini patlattı. Kaçan diğer terörist içinse tüm birimler seferber oldu. İkinci teröristin yakalanması için yapılan çalışmalarda ise İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası uzun namlulu silahla sahaya indiği görüldü. Korumalarının uyarılarına rağmen sokakta olan ve elinde telsiziyle teşkilatına "Sakin olun" uyarısı yapan emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

"Aferin kahramanlarımıza"

Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren gece sonunda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtip, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.