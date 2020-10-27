  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...
Gündem

Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Hatay'da yaşanan patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in korumalarının uyarılarına rağmen eline uzun namlulu silahını alarak terörist avına çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:08:00 -

Dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir teröristin kendisini patlattı. Kaçan diğer terörist içinse tüm birimler seferber oldu. İkinci teröristin yakalanması için yapılan çalışmalarda ise İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası uzun namlulu silahla sahaya indiği görüldü. Korumalarının uyarılarına rağmen sokakta olan ve elinde telsiziyle teşkilatına "Sakin olun" uyarısı yapan emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

"Aferin kahramanlarımıza"

Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren gece sonunda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtip, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan evladı

Bu tip vatan evlatlarının sayısının artması temennimizdir
  • Yanıtla

hakan

ermenistana asker lazımmış chpliler acil oraya gitsinler sevdikleri pkkda yetmemis açığı kapatmaya
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama
Spor

Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Toplantının ardından Fatih Terim, "Her şey yolunda" paylaşımında bulu..
Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi...
Ekonomi

Hadsiz Macron'a bir tepki de ondan geldi... "Fransız mallarını boykot edelim"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay