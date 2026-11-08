Tüm sorunların çözümü ceza: Avrupa böyle başardı

Trafikte yaşanan şiddet olayları özellikle pandeminin ardından artmıştı. Devlet şiddet olaylarına karşı para cezasının etkileri verilere ilk kez yansıdı.

Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. O tarihle beraber trafikte şiddete başvuran, araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

İçişleri bakanlığı’nın verilerine göre; Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4 bin 806 olay, bu yılın aynı döneminde 2 bin 328'e düştü. Böylece söz konusu şiddet olayların sayısı 2 bin 478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 gerilemiş oldu.

CEZALAR AVRUPA’DA YENİ BİR KİMLİK İNŞA ETTİ

Avrupa’da da yıllarca uygulanan bu katı kurallar yıllar içinde kültürel bir saygıyı beraberinde getirdi. Avrupa’da uygulanan trafik cezalarına bu bağlamda bakmakta fayda var.

Danimarka, en katı trafik cezalarına sahip Avrupa ülkesi olarak listenin başında yer alıyor ve katılık ölçeğinde 100 üzerinden 83,81 puan alıyor. Norveç ve İspanya, sırasıyla 82,46 ve 75,00 katılık puanlarıyla Danimarka’yı yakından takip ediyor. Beş Avrupa ülkesi, %0,00 Promil sınırıyla alkollü araç kullanmaya karşı sıfır tolerans politikasında.

Avrupa ülkelerinin yol güvenliği konusunda katı kurallar uyguladığı açık.

CEZALAR DİĞER KONULARDA ARTTIRILMALI MI?

Verilerle ortaya çıkan bu durum, Türkiye’de diğer konularda da cezalar artmalı mı? sorusunu gündeme getiriyor. Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan ‘’çarpık yapılaşma’’ ‘’çevreyi kirletme’’ ‘’yüksek ses’’ gibi bir çok sorunda yüksek ceza ve sıkı denetimler ile engellenebilir.

Bilimsel araştırmalara göre de toplumun sadece eğitim ile değil, ceza ile de bir kültürel kimlik kazanabileceğini gözler önüne seriyor.

Türkiye’de gelecek nesillerin yeni bir kimlik inşasını en üst düzeyde tamamlayabilmesi için kesin ve radikal adımların atılması gerekiyor.