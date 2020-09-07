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Ekonomi Tüm sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme müjdesi
Ekonomi

Tüm sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanlığının yeni düzenlemesine göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli tüm personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:50:00 -
Tüm sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılacak. Ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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