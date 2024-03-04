Tüm okullarda tatil süresi değişiyor! Türkiye'yi ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren karar

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Artık daha az okula gidip daha fazla tatil yapmaları için önemli bir adım atıldı. Son dönemde eğitim tarafında önemli adımlar atılıyor. Bu adımlarla birlikte öğrenciler için pek çok değişikliğinde kapıda olduğunu görüyoruz.

Malum pandemi sürecinden sonra eğitim tarafında bir dizi değişiklik gerçekleşmişti. En büyük yenilik ise sınıf geçme sisteminde gerçekleşmiş ve sınıf geçmek eskisine oranla çok daha zor bir hale getirilmişti. Şimdi ise sırada tatil günlerinin düzenlenmesi var.

Bilindiği üzere Türkiye’de okullarda iki gün tatil sistemi yürürlükte. Öğrenciler hafta içi 5 gün okula giderken, hafta sonu 2 gün de tatil yapıyorlar. İşin aslı bir çok öğrenci de bu iki günde dershaneye giderek tatil yapmaya fırsat bulamıyorlar. Bu durum göz önüne alındığında öğrenciler için 3 gün tatil formatının uygulanması kulağa hayli uygun geliyor. Türkiye’de her ne kadar durum bu olsa da eğitim sistemi değişiyor, nitekim değişmeye de devam edecek. Özellikle Avrupa’nın kuzeyinde İskandinav ülkelerinde okulların 4 gün eğitim 3 gün tatil sistemine geçmesi kararlaştırıldı. Böylece öğrencilerin sosyalleşmesi için olan zaman da artmış olacak.

Peki bunun bizimle ilgisi ne? İskandinav ülkeleri eğitim konusunda dünyanın bir numarası konumunda. Nitekim pek çok koşulda da öncü konumundalar.

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Muhtemelen önümüzdeki süreçte önce Avrupa, sonrasında da belki Türkiye benzer bir sisteme geçebilir .Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve paylaşım geldiğinde sizlerle paylaşmış olacağız…