İstanbul’da gece kulüplerine operasyon! Kokain, silah ve 300 bin TL ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda gece kulüpleri ile eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Ekipler gece kulüpleri ve eğlence mekanlarını tek tek denetlerken, İstiklal Caddesi çevresindeki sokaklar ile ilçedeki parklarda da şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri ve aramalar gerçekleştirildi.

32 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında yapılan kontroller sonucunda çeşitli gerekçelerle toplam 32 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında bir iş yerinde yapılan aramada ise 2 tüfek ile 1 ruhsatsız silah bulundu.

250 GRAM KOKAİN VE 300 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun dikkat çeken noktalarından biri de ekiplerin arama yaptığı bir adres oldu.

Polisin adreste gerçekleştirdiği aramada 250 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 300 bin TL nakit para ele geçirildi.

İstiklal Caddesi ve çevresindeki eğlence mekanları, ara sokaklar ve parklara kadar genişletilen operasyon kapsamında ekiplerin denetim ve kontroller gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: Sabah