Tüm fabrikalar açılıyor! Bakan Mustafa Varank tarih verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı.
Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak.
Ankara'da laboratuvar kurulacak
Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti.