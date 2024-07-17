Tüm dünyayı sarsan o gelişmenin ardından Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: "Soytarı" detayı dikkat çekti

Ahmet Hakan, artık Trump'a "soytarı" muamelesi yapan kalmadığını yazdı. Suikast girişiminin ardından Trump’ın olgunlaştığını ve birlik beraberlik vurgusu yaptığını ifade eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Trump’ın devlet adamı haline geldiğini ve siyaseti nefret objesi yapmanın yanlış olduğunu belirtti. Biden ve adamlarının Trump'ı küçümseyerek düştükleri durumu eleştiren Hakan, şunları kaydetti:

" “O sıradan bir suçludur” cümlesi unutuldu resmen.

Trump’a soytarı muamelesi yapan kalmadı.

“32 suçtan hüküm giymiştir” diyen yok.

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Trump’ı ciddiye almayanların tümü sıraya girip Trump’a “Geçmiş olsun Sayın Trump” diye mesaj veriyorlar.

Suikast girişiminin ardından Trump’ta da büyük bir olgunluk gözleniyor:

Gayet ağırbaşlı oldu. Birlik beraberlik diyor. Gizli Servis’i övüyor.

Olayın üzerine atlayıp zıplamadı mesela. “Bu işin sorumlusu Demokratlardır, beni öldürmeye çalıştılar” tarzı ucuzluklar yapmadı.

Adam resmen “bir devlet adamı” haline geldi. Neredeyse “bilge insan” olacak.

Buradan çıkarılması gereken dersler şunlardır:

Hiçbir siyasiyi nefret objesi haline getirmeyeceksiniz. Nefret, sizi esir almayacak. Dilinize, üslubunuza, yaklaşımınıza dikkat edeceksiniz. Aşağılamayı ve küçümsemeyi siyaset yapmanın aracı haline getirmeyeceksiniz.

Yoksa Biden ve adamlarının düştüğü duruma düşersiniz."