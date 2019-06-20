Tüm dünyaya duyurdu: Rusya'ya karşı özel bir kuvvet kurduk Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkede Rusya'ya karşı özel bir kuvvet kurduklarını açıkladı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya karşıtı yeni bir 'özel kuvvet' kurulduğunu duyurdu. Devlet başkanlığı seçimlerini kaybedip koltuktan inen Poroşenko, Rusya karşıtı çalışmalarını sürdürüyor. Genel başkanlığını yaptığı 'Avrupa Dayanışması' partisini siyasi 'özel kuvvet' olarak niteleyen Poroşenko, partisi sayesinde Ukrayna'nın yüzünü Rusya'ya dönmesine izin vermeyeceklerini savundu. Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Daha şimdiden, devletimizin manevi temelini yok etmeye çalışan buldozerin kükremesi duyuluyor. @Euro_Solidarity, devletimizi koruma kabiliyetine sahip siyasi özel kuvvettir!" ifadelerini kullandı. Ukrayna devletinin temelini ordu, dil ve dinin oluşturduğunu da kaydeden Poroşenko, "Şu anda orduyu sırtından bıçaklamaya, devlet dili kanununu iptal etmeye ve satılmış bir mahkemenin kararıyla Ukrayna kilisesini yasaklamaya çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

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