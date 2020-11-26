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Dünya "Tüm dünyanın ihtiyacını karşılayabiliriz"
Dünya

"Tüm dünyanın ihtiyacını karşılayabiliriz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle tüm dünyanın ihtiyacını çok uyguna karşılayabileceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:32:00 -
"Tüm dünyanın ihtiyacını karşılayabiliriz"

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle tüm dünyanın ihtiyacını çok uyguna karşılayabileceklerini dile getirdi. Petrol Bakanlığına ait projelerin video konferans yöntemiyle açılışında konuşan Ruhani, "Düşmanlar bize ambargo uygulamak istedikleri, bizi gelecekten soğutmak istedikleri dönemde bir haftada çok büyük 3 projenin açılışı gerçekleşmiştir." ifadesinde bulundu. Projeler için yaklaşık bir milyar dolar harcandığını kaydeden Ruhani, İran’ın son 3 yıldaki ekonomik savaşta kendini ispatladığını dile getirdi. İran'a çeşitli yaptırımlarla zorbalık yapanların dönemlerinin kapandığını söyleyen Ruhani,İran ekonomisinin büyük ve dirençli bir ekonomi olduğunu belirtti. İran'ın geleceğinin dünya geleceği için de önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İran’ın kabiliyetleri ile bölge ve dünyanın birçok ihtiyacını ucuz ve kolay bir şekilde sağlayabilriiz" dedi.

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