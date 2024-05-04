'Tüm dünya köşeye sıkıştı, Filistinliler hariç...'

Fatih Haznedar Baran Haber'de yazdı: Dünya toplumları İsrail’in çirkin yüzünü daha iyi idrak etti ve şimdi ise gelinen noktada Filistinliler hariç tüm dünya köşeye sıkışmış durumda…

Hamas’ın tüm dünyanın maskesini düşüren saldırılarının ardından alçaldıkça alçalan İsrail, bir yandan Gazze’ye bomba yağdırırken diğer yandan açlık ve susuzluğun silah olarak kullanıldığı bir soykırıma girişti. Hamas’ı Gazze’den çıkarma kisvesiyle giriştiği Gazze’yi boşaltma planında başarılı olamadıkça katliamın dozunu artırdı. Dünya toplumları İsrail’in çirkin yüzünü daha iyi idrak etti ve şimdi ise gelinen noktada Filistinliler hariç tüm dünya köşeye sıkışmış durumda…

Halkı Müslüman ülkeler, milyarlarca Müslüman’ı “idare ederken” bir kaç milyon siyoniste söz geçirememenin zelil durumunu yaşıyor; İsrail saldırılarını durdurabilmek için dünyadan destekçi arıyor.

Avrupa başkentlerinde yoğun protestolar yaşanırken bir kaçı hariç devletler göbekten bağlı oldukları Yahudi korkusundan bir türlü sesini çıkaramıyor; hatta İsrail’e desteğini sürdürüyor; ama bir yandan da tansiyonu yükselen toplumun rahatlaması için İsrail’in saldırılarını durdurması için fısıltı tonunda açıklamalar yapıyor.

Yakında başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD’de ise başta üniversiteler olmak üzere her alanda devam eden protestolar ivme kazandı. Güdücüsü Yahudi’yi karşısına almaya cüret edemeyen ABD yönetimi, bir yandan siyonistleri memnun edecek yasa tasarıları çıkarıp Filistin destekçisi protestoculara sert müdahalede bulunuyor, bir yandan ise daha zor duruma düşmemek adına İsrail’in katliamı durdurması için arka kapı diplomasisi yürütüyor.

Yani gözü dönmüş İsrail hariç herkesin çıkarına olan ivedi bir ateşkesin sağlanması ve bunun taşları döşeniyor.

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Dünün en önemli haberlerinden biri ABD ile Suudi Arabistan arasında geniş çaplı bir savunma işbirliği anlaşmasının imzalanacağına dair iddiaydı. Bloomberg kaynaklı iddiaya göre muhtemel anlaşmayla Suudiler gelişmiş silahlara kavuşacak ve krallığın korunmasını ABD üstlenecek. Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin devamı ise Gazze’de ateşkesin sağlanmasına bağlanıyor. İsrail medyasının, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in İsrailli yetkililere Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesinin ateşkese bağlı olduğunu söylediği yönündeki haberi de bu haberle birlikte değerlendirmek gerekir.

Günün bir diğer önemli haberi de, yine Bloomberg kaynaklıydı. Habere göre; Türkiye İsrail’e ambargo uygulayacak ve diplomatik ilişkileri kesecekti. Nitekim ilk iddia akşam saatlerinde gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaptı ve açıklamada “Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, bu kararın açıklanmasından bir gün önce de, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıklamıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail’in katliamları başladıktan sonra Türkiye öncülüğünde Gazze için kurulan “Temas Grubu”nda birlikte hareket ediyor. Daha doğrusu Türkiye bir çok ülkeyi bir noktaya çekmek için diplomatik çaba sarfediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürekli ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Nitekim Fidan, geçen hafta da Riyad’daydı ve burada Blinken dahil farklı devletlerin yetkilileriyle bir çok görüşme gerçekleştirdi.

Toplamı; devletler, İsrail’in saldırılarının durdurulması müşterek paydasında bir arada ama hepsinin kendince bir takım açmazları var ve muhtemelen bu açmazların birlikte hareket ederek aşılabileceği görüşünde de hemfikirler.

Türkiye’nin attığı son adımlarla Filistin meselesinde 8 aydır göstermediği tavrı göstererek zedelenen itibarını geri kazanması gibi halkı Müslüman diğer ülkeler de göstermelik de olsa bazı hamleler yapabilir.

ABD, Türkiye’nin el yükselmesinden sonra, Suudi normalleşmesini öne sürerek Yahudi’yi ürkütmeden ve meseleye elini atmadan, “bak saldırıları durdurman lazım” diyerek İsrail’i durdurmanın derdinde…

Dolayısıyla bundan sonra farklı ülkelerden arka arkaya İsrail aleyhine bazı açıklamalar gelmesi de muhtemel… Bakalım ve görelim.