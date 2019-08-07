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'Tüm dünya acı çeker' demişti! Orduya teyakkuz emri verdi

Dün yaptığı açıklamada olası bir Hindistan-Pakistan savaşında tüm dünyanın acı çekeceğini söyleyen Pakistan Başbakanı İmran Khan, Orduya teyakkuz emri verdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:15
'Tüm dünya acı çeker' demişti! Orduya teyakkuz emri verdi

Uluslararsı haber ajansı Reuters'tan gelen bilgilere göre, Pakistan lideri İmran Khan, Hindistan'la politik ilişkilerde derece düşürüldüğünü ve ikili ticari ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, dün yaptığı konuşmasında, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini ve olası bir Hindistan-Pakistan savaşının kazananı olmayacağını söylemişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. 

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.


Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:15
  1. Pakistan lideri İmran Khan

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