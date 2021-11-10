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Ekonomi Tüm birikimleri kazanca dönüştürüyor
Ekonomi

Tüm birikimleri kazanca dönüştürüyor

Türkiye Finans, birikimleri güvenle ve bol kazançla değerlendirmek isteyen müşterileri için iki farklı değer teklifi sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:37:00 -
Tüm birikimleri kazanca dönüştürüyor

Türkiye Finans, 2.500 ve üzeri TL birikimleri için “Emek”, 100.000 ve üzeri TL birikimleri için de “Özveri” söylemleriyle sunduğu değer tekliflerinde müşterilerine mevduat tutarlarına göre değişiklik gösteren pek çok avantajdan yararlanma imkanı sağlıyor. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, “Türkiye Finans için büyük küçük birikim yoktur. Bütün birikimler bizim için çok değerli. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu birikimlere değer katmak için buradayız. Sadece maddi değil müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı değer tekliflerimiz ile de onların hayata güven ve huzurla katılabilmelerini kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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