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Gündem Tükürdüğünü çoktan yutan FETÖ beslemesi, kin kusma seanslarına devam ediyor
Gündem

Tükürdüğünü çoktan yutan FETÖ beslemesi, kin kusma seanslarına devam ediyor

Klavye delikanlısı bile olamayan ve aklı sadece Türkiye düşmanlığına çalışan FETÖCÜ Emre Uslu haddini aşmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 15:44:00 -
Tükürdüğünü çoktan yutan FETÖ beslemesi, kin kusma seanslarına devam ediyor

 Yeniakit  Ankara 

Klavye delikanlısı Emre Uslu haddini aşmaya devam ediyor. FETÖ’cü Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin veto edileceğini açıkca dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin saçma sapan ifadeler kullandı.

Uslu paylaşımında, “Finlandiya/İsveç resmen NATO’ya başvurdu. @RTErdogan’ın Tükürdüğünü yalaması için geri sayım başladı. RTE kuzu kuzu bu iki ülkenin NATO üyeliğine EVET demek zorunda. S400’ü aldı sarayının mahzenine yerleştirmek zorunda kaldı, şarap gibi yıllanıyor şimdi; trolleri sarhoş ediyor” dedi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN  

Mustafa kadıoğlu

Bu nesebi bozuklar, islam dinini değiştirmek için her rezilliği yaptılar, bu ülkede yetiştiler, ülkemizin her değerine düşman oldular. 
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