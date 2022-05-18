Tükürdüğünü çoktan yutan FETÖ beslemesi, kin kusma seanslarına devam ediyor
Klavye delikanlısı bile olamayan ve aklı sadece Türkiye düşmanlığına çalışan FETÖCÜ Emre Uslu haddini aşmaya devam ediyor.
Yeniakit Ankara
Klavye delikanlısı Emre Uslu haddini aşmaya devam ediyor. FETÖ’cü Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin veto edileceğini açıkca dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin saçma sapan ifadeler kullandı.
Uslu paylaşımında, “Finlandiya/İsveç resmen NATO’ya başvurdu. @RTErdogan’ın Tükürdüğünü yalaması için geri sayım başladı. RTE kuzu kuzu bu iki ülkenin NATO üyeliğine EVET demek zorunda. S400’ü aldı sarayının mahzenine yerleştirmek zorunda kaldı, şarap gibi yıllanıyor şimdi; trolleri sarhoş ediyor” dedi.