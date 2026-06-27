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MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

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MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirleriyle mücadele kapsamında müşteri kabul süreçlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni uygulamayla Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti, belirli şartlarla pasaport üzerinden uzaktan yapılabilecek.

#1
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Türkiye’de finansal işlemlerde yabancılar için yeni kimlik doğrulama dönemi başladı. MASAK tarafından yapılan düzenlemeyle, Türk uyruklu olmayan kişiler belirli şartları karşılamaları halinde fiziksel olarak bulunmadan uzaktan kimlik tespiti sürecinden geçebilecek.

#2
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Yeni sistemde kimlik doğrulama, ICAO standartlarına uygun ve çipli pasaport üzerinden görüntülü görüşmeyle gerçekleştirilecek. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini uzaktan gerçekleştirebilecek.

#3
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

#4
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Buna göre, yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standardına uygun, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaportla yapabilecek. Uzaktan kimlik tespiti, pasaportla uzaktan kimlik tespiti konusunda özel olarak eğitim verilmiş personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek. Müşterinin bilgileri, pasaportun yongasında yer alan kimlik bilgilerinin pasaport üzerinde yer alan bilgilerle eşleştiği yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulanacak. Bu doğrulamanın yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi tesis edilemeyecek.

#5
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan pasaport üzerindeki bilgileri gösteren görüntüler alınacak. Adres teyidi yapılmadan para transferi ve nakit çekim yapılamayacak Uzaktan kimlik tespiti kapsamında alınan adres bilgisinin, yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz gibi adres temelli abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları üzerinden risk bazlı yaklaşım çerçevesinde en geç üç ay içerisinde teyit edilmesi zorunlu olacak. Adres teyidi yapılmadan para transferi ve nakit çekim yapılamayacak. Müşteri kabulü yapacak yükümlüler, risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gerekli tedbirleri alacak. Yükümlüler, riskli olarak belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek.

#6
Foto - MASAK’tan kritik düzenleme: Yabancılara uzaktan kimlik tespiti imkanı

Öte yandan, müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içerisinde bu kapsamda alınan tedbirler, oluşturulan prosedür ve rehberler hakkında MASAK tarafına bildirim yapılacak. Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişinin Türk vatandaşlığını kazandığının veya Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kendisine vergi mükellefiyeti tesis edildiğinin anlaşılması halinde kendisine tanımlanan kimlik kartının bir örneği veya vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri bilgileriyle ilişkilendirilecek. Kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla, müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu yurt içinde veya dışında mukim bir banka hesabından ya da banka veya kredi kartından para transferi yapılması zorunlu olacak. Müşteri tarafından açılan hesaba, sadece kişinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilirken, açılan bu hesaptan yurt dışına para çıkışı sadece söz konusu kişi adına açılmış banka hesaplarına yapılacak. Müşteri kabul edilenlere ilişkin istatistiki bilgiler takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında MASAK'a gönderilecek.

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