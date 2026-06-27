Maydanoz demetindeki ölümcül tehlike! Bir tek lokması bile zehirleyebiliyor
Pazardan aldığınız sıradan bir maydanoz demetinin içine karışabilen ve görüntüsüyle ayırt edilemeyen "baldıran otu", uzmanlar tarafından "mutfaktaki sinsi ölüm" olarak tanımlanıyor. Tüketildiği anda kas sistemini felç ederek hayati tehlike oluşturan bu yabani bitki, özellikle yaz aylarında dikkatli ayıklanmayan yeşillikler üzerinden sofralara sızabiliyor. Botanikçiler, yeşillikleri bütün olarak doğramak yerine her bir yaprağın tek tek kontrol edilerek ayıklanması gerektiğini vurguluyor.