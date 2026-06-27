Maydanoz demetindeki ölümcül tehlike! Bir tek lokması bile zehirleyebiliyor

Pazardan büyük bir özenle satın aldığınız, salataların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sıradan bir maydanoz bağının arasına gizlenmiş sinsi bir düşmanla karşılaşabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Antik dönemlerden günümüze kadar insanlık tarihinin en amansız zehirlerinden biri olarak nam salan bir ot, doğadaki mucizelerin bazen ne kadar karanlık olabileceğini kanıtlıyor.