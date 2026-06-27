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Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Çin'de hayvanlarına ot toplamak isteyen bir çiftçi, tesadüfen ülke tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden birini yapıt.

#1
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Çin'in Şanşi eyaletine bağlı Pinglu Xian ilçesinde yapılan tesadüfi keşif, ülkenin en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Tunjungou köyünde yaşayan 25 yaşındaki çiftçi Hei Yun, hayvanlarına yem toplamak amacıyla çıktığı sarp arazide, Tang Hanedanlığı dönemine ait olduğu belirlenen dev bir altın koleksiyonuna ulaştı.

#3
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Sarp kayalıklarda tarihi keşif yaptı Bahar aylarında hayvanları için ot toplamaya çıkan Hei Yun, köy halkının ulaşmakta zorlandığı dik kayalık bölgede çalışırken toprağın altında sert bir cisme rastladı. Kazısını derinleştiren genç çiftçi, çürümüş bir ahşap kutuyla karşılaştı

#4
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Kutunun kapağını açtığında ise külçeler, bilezikler, altın levhalar ve çeşitli süs eşyalarından oluşan çok sayıda değerli eserle karşılaştı. Bulduğu parçaları tek başına dağdan aşağı indiren Hei Yun, ilk etapta keşfin tarihi değerinin farkına varmadı.

#5
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldı Bulunan eserlerin yerel kooperatifte incelenmesiyle birlikte durumun sıradan bir define olmadığı ortaya çıktı. İlk analizlerde parçaların yüksek saflıkta altından üretildiği ve üzerlerinde antik yazılar bulunduğu belirlendi.

#6
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

İhbar üzerine bölgeye gelen arkeoloji ekipleri keşif alanını koruma altına aldı. Yapılan resmi sayımda koleksiyonda toplam 193 eser bulunduğu, bunların toplam ağırlığının ise 68,5 kilogram olduğu açıklandı. Laboratuvar incelemeleri, eserlerdeki altın saflığının yüzde 95'in üzerinde olduğunu ortaya koydu.

#7
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Tarihi yazılar dikkat çekti Arkeolog Tao Zhenggang başkanlığında yürütülen incelemelerde, altın eserlerden birinin üzerinde milattan sonra 758 yılına tarihlenen "Qianyuan Yuan Nian" ibaresi tespit edildi. Bu tarihin, Çin tarihindeki en büyük iç karışıklıklardan biri olarak kabul edilen An Luşan İsyanı dönemine denk geldiği belirlendi.

#8
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Uzmanlar, koleksiyonun dönemin resmi görevlilerine ait olabileceğini ve iç savaş sırasında yağmadan korunması amacıyla gizlice saklandığını değerlendiriyor. Hazineyi saklayan kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eserlerin yüzyıllar boyunca gün yüzüne çıkmadığı düşünülüyor.

#9
Foto - Hayvanlarına ot toplatmak istemişti: Ülke tarihine geçen keşifi yaptı!

Müzede sergileniyor Ulusal kültür varlığı statüsüne alınan tarihi eserlerin bir bölümü bugün Şanşi Müzesi envanterinde ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, kalan parçalar ise ilgili devlet kurumlarının koruması altında muhafaza ediliyor. Bu keşif, Çin'in modern dönem arkeoloji tarihindeki en önemli buluntular arasında gösteriliyor.

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