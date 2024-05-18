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Tüketiciler Birliği kararını verdi! Bunu yapana para cezası geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-18 12:23:00 -
Tüketiciler Birliği kararını verdi! Bunu yapana para cezası geliyor

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda "Kelek' karpuz, kavun satışı" ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Gündüz, "Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" açıklamasında bulundu.

Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun, evde servis için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.

CEZASI 20 BİN LİRA

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini söyledi. Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" diye konuştu.

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