Tüketici öfkeli! Döviz düşüyor fiyatlar düşmiyor

Buğra Kardan

Dövizde ibrenin aşağı dönmesine kayıtsız kalınması, gıda zamlarının geri alınmaması rahatsızlık uyandırıyor. Dolar kurunun 7 lira seviyesinin altına çekilmesine rağmen fiyatlarda indirim yapılmaması tedirginlikle karşılanıyor.

Kritik çağrı

Tüketici derneklerinin yöneticileri, devamlı “Kurun yükselişi gibi düşüşü de fiyatlara aksettirilsin” ifadesini kullanıyorlar. İlgili mercilere “Dolar değer kazanınca bindirime giden, değer yitirince de indirime yanaşmayan art niyetliler ifşa edilmeli” diye sesleniyorlar.

İyileştirmeye gidilmeli

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada gıda fiyatlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Deniz, “Dolar rekora yürüdüğünde ürünlerine zam yağdıranlar, dibe vurduğunda indirim uygulamaktan imtina ediyorlar. Ben, Hakız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ndayım. Kurul tarafından soruşturmaya tabi tutulan şirketlerin zamlarına doların sert yükselişini gerekçe gösterdiklerine şahit oldum. Şükür ki bu gerekçe ortadan kalktı” şeklinde konuştu.

Nazlanmaya gerek yok

Deniz, dövizde yaşanan dalgalanmalardan istifade ederek haksız zam uygulayan firmaların şu anda indirim için nazlanmamaları gerektiğinin altını çizdi. Deniz, “Akaryakıt fiyatları konusunda da yakınmalar var. Bu konuda yeni adımlar atılmalı. Fiyatlar kura göre ayarlanmalı. Dolar yüzde 30 eridiğinde fiyatlar aynı kalmamalı, yüzde 30 indirilmeli” diye konuştu.

Önemli uyarı

Tüketiciyi fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapmaya davet eden Deniz, şunları söyledi: “Duyarlı olunmalıdır. Oyunlara ya da hilelere karşı sessiz kalınmamalıdır. Haksız zam uygulayanlar, mutlaka ve mutlaka Ticaret Bakanlığı’na şikâyet edilmelidir. Bakanlık tarafından her şikâyet önemle ele alınmaktadır. Denetimlere hız verilmekte, vurgunculara ağır para cezaları uygulanmaktadır. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ise 6 aydır aktif, çalışma halindedir. Kurul, yakında haksız zam uygulayanları ifşa etmeye de başlayacaktır.”

1 Nisan'a dikkat

Deniz, gıda ürünlerinde gramaj hilelerinin önüne geçileceğini de vurguladı. Deniz, “Yeni mevzuat 1 Nisan’da yürürlüğe giriyor. Buna göre bir ürünün ambalajını değiştirmeden gramajını yenilemek aldatıcı reklam olarak değerlendirilecek. Yanlışa tevessül edenlere ağır yaptırımlar uygulanacak” dedi.