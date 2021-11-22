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Ekonomi Tüketici güven endeksi belli oldu
Ekonomi

Tüketici güven endeksi belli oldu

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:11:00 -
Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı. Ekim ayında 76,8 olan endeks, kasım ayında 71,1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 60,7 iken, Kasım ayında %7,5 oranında azalarak 56,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 68,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 75,6 iken, Kasım ayında %8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 68,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,2 iken, Kasım ayında %8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 91,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 96,6 iken, Kasım ayında %5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.

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