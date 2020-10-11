TÜİK’in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı

TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı. Yeni platformla, web standartlarına uygun, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik konularında tam entegrasyon sağlanmış bir yapıyla ziyaretçileri kurumsal portallar karşılıyor. Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu. Sitenin altyapısında bulunan ısı haritası analiz araçları ve geliştirilmiş dijital sayaçlarla ziyaretçi davranış analizleri raporlanarak, hizmet kalitesini artırabilmek adına sürekli güncellemeler yapılacak. Kurumun eski internet sitesi bir süre daha açık kalacak.