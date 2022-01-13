TÜİK yetkilileri muhalefetin iddiasına cevap verdi! 'Sepetimizde pinpon topu yok'

TÜİK yetklileri kapılarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl veren BBC Türkçe'ye açtı.

Sepet her yıl Aralık ayında güncelleniyor

Endeks hesaplaması kapsamında 415 maddeden oluşan bir tüketim sepetlerinin olduğunu belirten yetkililer, bu sepeti oluştururken toplam harcama içinde ağırlığı olan mal ve hizmetlere baktıklarını aktardı.

Her bir malın tanımının yapıldığını vurgulayan TÜİK yetkilileri, örneğin yumurta fiyatını hesaplarken bir adet orta boy klasik çiftlik yumurtasını ele aldıklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu sepet, her yılın Aralık ayında güncelleniyor.

'Pinpon topu iddiaları gerçek dışı'

TÜİK yetkilileri, seper için pinpon topu olduğu iddialarına da cevap verdi. Sepetler içinde takip edilen toplam ürün sayısının 901 olduğunu ifade eden yetkililer, pinpon topunun sepette yer almasının 1990'larda yaşanan bir durum olduğunu, 2005'ten beri sepetlerinde pinpon topu olmadığını söyledi.