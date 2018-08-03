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TÜİK 'otomobil zengini' illeri açıkladı

Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Ankara 4 kişiye bir otomobil ile otomobil zengini kent olurken, Hakkari ise 131 kişiye bir otomobil oranıyla iller bazında son sırada yer aldı. İstanbul'da ise bu oran 5 kişiye 1 otomobil olarak ifade edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:19
TÜİK 'otomobil zengini' illeri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Motorlu Kara Taşıtları 2017 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 verilerine göre Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor.

4 KİŞİYE 1 ARABA

Otomobil zengini illerin başını ise başkent Ankara çekiyor. Ankara’da ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara’yı 5 kişiye bir otomobil ile Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kütahya ve Muğla takip etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU OTOMOBİL FAKİRİ

Doğu ve Güneydoğu illeri ise otomobil fakiri çıktı. Hakkari’de ortalama 131 kişiye, Şırnak’ta 123 kişiye, Ağrı’da 53 kişiye bir otomobil düşüyor.

Otomobil başına düşen kişi sayısına göre iller şöyle:

"Ankara 4, Antalya 5, Bolu 5, Burdur 5, Denizli 5, Eskişehir 5, Isparta 5, İstanbul 5, Kütahya 5, Muğla 5, Amasya 6, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 6, Çanakkale 6, Edirne 6, İzmir 6, Karabük 6, Kastamonu 6, Kayseri 6, Kırıkkale 6, Kırklareli 6, Kırşehir 6, Konya 6, Nevşehir 6, Uşak 6, Zonguldak 6, Adana 7, Aksaray 7, Bartın 7, Bilecik 7, Çorum 7, Düzce 7, Karaman 7, Manisa 7, Mersin 7, Osmaniye 7, Sakarya 7, Sinop 7, Tekirdağ 7, Yalova 7, Afyonkarahisar 8, Çankırı 8, Hatay 8, Kocaeli 8, Niğde 8, Samsun 8, Sivas 8, Tokat 8, Trabzon 8, Elazığ 9, Erzincan 9, Gaziantep 9, Kahramanmaraş 9, Malatya 9, Yozgat 9, Rize 10, Artvin 11, Giresun 11, Ordu 11, Adıyaman 13, Bayburt 13, Erzurum 13, Kilis 13, Gümüşhane 16, Şanlıurfa 21, Kars 24, Ardahan 25, Tunceli 25, Iğdır 30, Diyarbakır 33, Mardin 35, Bingöl 37, Batman 39, Van 40, Bitlis 44, Muş 44, Siirt 45, Ağrı 53, Şırnak 123, Hakkari 131"

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:19
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. TÜİK
  83. otomobil
  84. kişi başına düşen
  85. iller

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