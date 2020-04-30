TÜİK, Kovid-19'un iş gücü piyasasına etkilerini de araştıracak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle veri toplama süreçlerinde bazı değişikliklere giderken, sürecin iş gücü piyasasına etkilerini ölçmek amacıyla da Hanehalkı İşgücü Anketi'ne soru seti ekledi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜİK'in, çalışanlarının sağlığını korumak için Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı kararları uyguladığı, istatistik üretiminin aksamadan devamı için de gerekli önlemlerin hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda uygulamaya konulan önlemlerin sıralandığı duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Uzaktan çalışma konusunda gerekli bilişim altyapısı kurulmuş olup çalışanlarımız görevlerini aksatmadan sürdürmektedir. Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme yönteminin TÜİK çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur. Bunun yerine halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, internet üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilmektedir."

- Fiyatlar derlenirken çeşitli imkanlardan yararlanılıyor

Tüketici fiyatlarının saha çalışmalarının yanı sıra diğer yöntemlerin kullanılarak derlenmeye devam edileceği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda 81 il ve 225 ilçe detayında ayda 2 ya da 4 kez ve bazı seçilmiş ürünler için günlük olmak üzere saha çalışması yöntemiyle fiyat derlenmektedir. Kira derleme süreci telefon görüşmesi yöntemiyle yürütülmektedir. İnternet sitesi satışı olan firmalar için internet siteleri üzerinden fiyatlar derlenmektedir. İhtiyaç olması durumunda iş yerlerinden e-posta ve telefonla görüşme yöntemi kullanılarak da fiyatlar derlenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Duyuruda, Hanehalkı İşgücü Anketi'ne (HİA), mevcut soru akışı değiştirilmeksizin Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasına etkilerinin ölçülmesi için soru setinden oluşan modül eklendiği bildirildi. Bu sayede istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde bulunan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya iş aramayan kişilerin sayısının hesaplanmasının planlandığı vurgulandı.

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyatları Endeksi, Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi, Tarım Üretici Fiyatları Endeksi, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerinin anket/web anket yöntemleri ile Güven endeksleri verilerinin de telefon görüşmesi, anket/web anket yöntemleriyle derlenmeye devam edildiği belirtilen duyuruda, Sanayi Üretim, Ciro ve Perakende Satış endekslerinin hesaplanmasında, veri kaynağı olarak KDV beyannamelerinin de kullanıldığı hatırlatıldı.

- "Uluslararası norm ve metodolojilere uygun paylaşılıyor"

Duyuruda, KDV beyannamelerinin verilme süreleri ertelendiği için bu endekslerin, uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda, aylık sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanacağı, KDV beyannamesi verilerinin temin edilmesinin ardından gerekirse yayımlanan endekslerin revize edilebileceği bildirildi.

Tüm bu süreçlere rağmen ulaşılamayan haneler ve iş yerlerinden cevapsızlık nedeniyle elde edilemeyen verilerin, uluslararası norm ve metodolojilerde yer alan istatistiki yöntemlerle cevapsızlık düzeltmeleri uygulanarak istatistik üretim süreçlerine dahil edildiği bilgisi verilen duyuruda, Kovid-19 ile mücadele sürecinin TÜİK tarafından azami hassasiyetle takip edildiğinin altı çizildi.

Duyuruda, süreç atlatılıncaya kadar gerekli tüm önlemlerin hızlı bir şekilde alınmasına, uluslararası norm ve metodolojilere uygun olarak istatistiklerin üretilerek kamuoyuyla paylaşılmasına devam edileceği kaydedildi.